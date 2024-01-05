Руслан Стефанчук анонсировал создание в парламенте комитета по НАТО

Комитет будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Поскольку мы заходим в канун Вашингтонского саммита, я инициирую создание комитета по НАТО. Есть идея в ближайшее время создать отдельный комитет, который взял бы на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО. Если мы хотим прогресса в НАТО, у нас должны быть люди, ведущие эту тематику в парламенте», — сообщил чиновник.

Стефанчук обратил внимание, что у Украины есть отдельный комитет в Раде, который занимается интеграцией в Евросоюз, а по вопросам НАТО «почему-то нет такого парламентского внимания».

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