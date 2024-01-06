В Украине подорожал популярный овощ: когда ситуация может стабилизироваться

Продавцы предлагают к продаже тепличный огурец по 90-135 грн/кг, что в среднем на 17% дороже недели ранее.

В Украине фиксируют удорожание популярного овоща. Так, продавцы предлагают к продаже тепличный огурец по 90-135 грн/кг, что в среднем на 17% дороже недели ранее. Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день только одиночные украинские комбинаты ведут реализацию огурцов, основное предложение данной продукции на украинском рынке составляют исключительно импортные огурцы из Турции, производители которых подняли цены на свою продукцию.

При этом, по словам специалистов, на текущей неделе импортные огурцы на внутренний рынок поступали малообъемными партиями, к тому же многие оптовые компании отказываются работать с импортным огурцом из-за низкого качества данной продукции.

По подсчетам аналитиков, тепличный огурец на украинском рынке реализуется в среднем на 70% дороже, чем в начале января 2023 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – это временное явление. Они не исключают, что в ближайшее время ситуация в сегменте тепличных огурцов стабилизируется после того, как нормализуется поставка турецкой продукции на украинский рынок.

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