Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав на обов’язок суду апеляційної інстанції належним чином мотивувати відмову в прийнятті та дослідженні нових доказів

Вирішуючи питання стосовно прийняття та дослідження нових доказів, як і відмову в їх прийнятті, суд апеляційної інстанції зобов`язаний мотивувати свій висновок у відповідній ухвалі або в ухваленому судовому рішенні, - ВС.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Скільки будуть отримувати прокурори САП в 2024 році

Як будуть рахувати посадові оклади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі за новим законом.

Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

Прокурорів САП зможуть перевести до Офісу Генпрокурора або до обласної чи окружної прокуратури за їх бажанням, – новий закон

Новий закон передбачає, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генеральним прокурором.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

В Україні подорожчав популярний овоч: коли ситуація може стабілізуватися

14:21, 6 січня 2024
Продавці пропонують до продажу тепличний огірок по 90-135 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.
В Україні подорожчав популярний овоч: коли ситуація може стабілізуватися
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

В Україні фіксують подорожчання популярного овоча. Так, продавці пропонують до продажу тепличний огірок по 90-135 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Експерти зазначають, що на сьогоднішній день лише поодинокі українські комбінати ведуть реалізацію огірків, основну ж пропозицію даної продукції на українському ринку складають виключно імпортні огірки з Туреччини, виробники яких підняли ціни на свою продукцію. 

При цьому, за словами фахівців, поточного тижня імпортні огірки на внутрішній ринок надходили малооб'ємними партіями, до того ж багато оптових компаній відмовляються працювати з імпортним огірком через низьку якість даної продукції.

За підрахунками аналітиків, наразі тепличний огірок на українському ринку реалізується в середньому на 70% дорожче, ніж на початку січня 2023 року.  Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті - це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже найближчим часом ситуація у сегменті тепличних огірків стабілізується після того, як нормалізується постачання турецької продукції на український ринок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду