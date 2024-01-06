В Україні подорожчав популярний овоч: коли ситуація може стабілізуватися

Продавці пропонують до продажу тепличний огірок по 90-135 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

В Україні фіксують подорожчання популярного овоча. Так, продавці пропонують до продажу тепличний огірок по 90-135 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Експерти зазначають, що на сьогоднішній день лише поодинокі українські комбінати ведуть реалізацію огірків, основну ж пропозицію даної продукції на українському ринку складають виключно імпортні огірки з Туреччини, виробники яких підняли ціни на свою продукцію.

При цьому, за словами фахівців, поточного тижня імпортні огірки на внутрішній ринок надходили малооб'ємними партіями, до того ж багато оптових компаній відмовляються працювати з імпортним огірком через низьку якість даної продукції.

За підрахунками аналітиків, наразі тепличний огірок на українському ринку реалізується в середньому на 70% дорожче, ніж на початку січня 2023 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті - це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже найближчим часом ситуація у сегменті тепличних огірків стабілізується після того, як нормалізується постачання турецької продукції на український ринок.

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