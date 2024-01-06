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  1. У світі

Компанія Ілона Маска SpaceX подала до суду через відкриту проти неї справу про незаконно звільнених працівників

15:48, 6 січня 2024
SpaceX просить суд припинити розгляд скарги, поданої чиновником Національної ради з трудових відносин, у якій йдеться, що компанія порушила права працівників.
Компанія Ілона Маска SpaceX подала до суду через відкриту проти неї справу про незаконно звільнених працівників
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Компанія Ілона Маска SpaceX подала до суду через відкриту проти неї справу про незаконно звільнених працівників. Про це повідомляє Bloomberg.

Як відомо, напередодні Агентство з праці США звинуватило компанію SpaceX у незаконному звільненні вісьмох працівників через критику Ілона Маска. Компанія відповіла на це федеральним позовом, стверджуючи, що скаргу слід відхилити, оскільки структура агентства порушує Конституцію США.

SpaceX просить суд припинити розгляд скарги, поданої чиновником Національної ради з трудових відносин (NLRB), у якій йдеться, що компанія порушила права працівників.

«Процедури NLRB проти SpaceX позбавляють її конституційного права на суд присяжних», — написали в позові SpaceX.

Скарги, подані прокурорами Нацради з трудових відносин, розглядають судді Агентства з праці, чиї рішення можуть оскаржити члени NLRB у Вашингтоні, а потім у федеральному суді.

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