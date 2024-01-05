НАЗК склало протокол за корупційне правопорушення щодо голови КРАІЛ Івана Рудого

НАЗК виявило у діях Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого правопорушення, пов’язане з корупцією.

Фото: forbes.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про вчинення адміністративних правопорушень стосовно голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ Івана Рудого. Про це повідомляє НАЗК.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого правопорушення, пов’язане з корупцією. Він вирішив помститися керівниці апарату КРАІЛ після виникнення між ними конфлікту. Тому виніс на розгляд і особисто проголосував за відкриття дисциплінарного провадження і відсторонення її від займаної посади», - йдеться у повідомленні.

НАЗК виявило в діях голови КРАІЛ ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення – не повідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

«Якщо його визнають винним, то на посадовця буде накладено адміністративне стягнення, а також його буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення», - зазначили в НАЗК.

Розгляд справи за складеним НАЗК протоколом здійснюватиме Шевченківський районний суд міста Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.