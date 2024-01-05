НАПК составил протокол за коррупционное правонарушение в отношении председателя КРАИЛ Ивана Рудого

НАПК выявило в действиях Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого правонарушение, связанное с коррупцией.

Фото: forbes.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол о совершении административных правонарушений в отношении председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ Ивана Рудого. Об этом сообщает НАПК.

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило в действиях Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого правонарушение, связанное с коррупцией. Он решил отомстить руководителю аппарата КРАИЛ после возникновения между ними конфликта. Поэтому вынес на рассмотрение и лично проголосовал за открытие дисциплинарного производства и отстранение его от занимаемой должности», - говорится в сообщении.

НАПК выявило в действиях председателя КРАИЛ признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях – не сообщение о реальном конфликте интересов, совершении действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.

«Если его признают виновным, то на должностного лица будет наложено административное взыскание, а также он будет внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», - отметили в НАПК.

Рассмотрение дела по составленному НАПК протоколу будет осуществлять Шевченковский районный суд города Киева.

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