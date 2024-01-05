В Шотландии заявили, что страна больше не сможет финансировать проживание беженцев из Украины

Правительство Шотландии в конце декабря сообщило, что финансирование помощи украинцам в обустройстве не будет продолжаться, и 10 миллионов фунтов стерлингов снова выделять не будут.

Шотландия заявила, что больше не сможет финансировать проживание беженцев. Об этом сообщает Daily Record.

Так, в стране действует программа «суперспонсорства»: не нужно искать принимающую семью – достаточно указать в качестве спонсора шотландское правительство и сразу же получить визу. Такие визы выдали почти 38 тысяч украинцев, а в страну прибыло около 18 тысяч беженцев.

Британский «Красный Крест» сообщал, что тысячам украинцев приходится месяцами жить в каютах без окон на круизных лайнерах, которые используются как центры для беженцев. Также украинцев селят в гостинице или временном доме. Однако и такая поддержка, вероятно, закончится в 2024 году.

Так, первого министра страны Хамзу Юсуфа обвинили в «измене» Украины после того, как стало известно о сокращении финансирования советов Шотландии для поддержки беженцев. Правительство Шотландии в конце декабря сообщило, что финансирование помощи украинцам в обустройстве не будет продолжаться, и 10 миллионов фунтов стерлингов снова выделять не будут.

Местные власти, получившие сенсационную новость за несколько дней до Рождества, предупредили, что могут отозвать персонал гостиниц, в которых живут украинцы. Член парламента от Лейбористской партии Марк Гриффин сказал: «Было фантастически видеть так много общин, которые принимают убегающих от насилия, но советы не должны быть наказаны за это. Было бы предательством, если бы Шотландская национальная партия не оправдала своей высокой риторики с первых дней этого кризиса и отказалась от своих обещаний, данных тем, кто бежал от этой ужасной войны».

Если органы местного самоуправления не получат достаточного финансирования и если расходы будут покрываться из собственных бюджетов местных властей, это означает сокращение муниципальных услуг, говорится в письме местных советов правительству Шотландии.

«Если нет гарантированного или адекватного финансирования, местные власти могут решить прекратить поддержку гостиниц», – говорится в документе.

Секретарь кабинета министров по вопросам социальной справедливости Ширли-Энн Сомервилль ответила, что правительство не будет продолжать финансирование «приемлемых расходов», предоставленного ранее.

«С самого начала правительство Шотландии четко дало понять, что не хочет, чтобы перемещенные лица оставались в краткосрочном жилье дольше, чем это необходимо, поскольку постоянное жилье является лучшим вариантом», - отметила она.

Сомервилль добавила, что в результате согласованных национальных усилий количество людей, проживающих в краткосрочном жилье, с ноября 2022 сократилось более чем на 60%.

«После всего, что мы коллективно сделали, чтобы поддержать тысячи людей, так много переживших, мы шокированы этим решением, которое влияет на семьи, начинающие новую жизнь здесь, в Шотландии», – заявила Менди Ватт, заместитель председателя Эдинбургского совета , которая помогает размещать беженцев.

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