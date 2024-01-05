У Шотландії заявили, що країна більше не зможе фінансувати проживання біженців з України

Уряд Шотландії наприкінці грудня повідомив, що фінансування допомоги українцям у облаштуванні не продовжуватиметься, і 10 мільйонів фунтів стерлінгів знову виділяти не будуть.

Шотландія заявила, що більше не зможе фінансувати проживання біженців. Про це повідомляє Daily Record.

Так, у країні діє програма «суперспонсорства»: не потрібно шукати сім'ю, яка приймає, – достатньо вказати як спонсора шотландський уряд і відразу ж отримати візу. Такі візи видали майже 38 тисячам українців, а до країни прибуло близько 18 тисяч біженців.

Британський «Червоний Хрест» повідомляв, що тисячам українців доводиться місяцями жити в каютах без вікон на круїзних лайнерах, які використовують як центри для біженців. Також українців селять у готелі чи тимчасові оселі. Проте, і така підтримка, ймовірно, закінчиться у 2024 році.

Так, першого міністра країни Хамзу Юсуфа звинуватили у «зраді» України після того, як стало відомо про скорочення фінансування рад Шотландії для підтримки біженців. Уряд Шотландії наприкінці грудня повідомив, що фінансування допомоги українцям у облаштуванні не продовжуватиметься, і 10 мільйонів фунтів стерлінгів знову виділяти не будуть.

Місцева влада, яка отримала сенсаційну новину за кілька днів до Різдва, попередила, що може відкликати персонал готелів, у яких живуть українці. Член парламенту від Лейбористської партії Марк Гріффін сказав: «Було фантастично бачити так багато громад, які приймають тих, хто тікає від насильства, але ради не повинні бути покарані за це. Було б зрадою, якби Шотландська національна партія не виправдала своєї високої риторики з перших днів цієї кризи і відмовилася від своїх обіцянок, даних тим, хто втік від цієї жахливої війни».

Якщо органи місцевого самоврядування не отримають достатнього фінансування і якщо витрати будуть покриватися з власних бюджетів місцевої влади, це означатиме скорочення муніципальних послуг, йдеться у листі місцевих рад до уряду Шотландії.

«Якщо немає гарантованого або адекватного фінансування, місцева влада може вирішити припинити підтримку готелів», – йдеться у документі.

Секретар кабінету міністрів з питань соціальної справедливості Ширлі-Енн Сомервілль відповіла, що уряд не продовжуватиме фінансування «прийнятних витрат», наданого раніше.

«З самого початку уряд Шотландії чітко дав зрозуміти, що не хоче, щоб переміщені особи залишалися в короткостроковому житлі довше, ніж це необхідно, оскільки постійне житло є кращим варіантом», – зазначила вона.

Сомервілль додала, що у результаті узгоджених національних зусиль кількість людей, які проживають у короткостроковому житлі, з листопада 2022 року скоротилася більш ніж на 60%.

«Після всього, що ми колективно зробили, щоб підтримати тисячі людей, які так багато пережили, ми шоковані цим рішенням, яке впливає на сім'ї, які починають нове життя тут, у Шотландії», – заявила Менді Ватт, заступниця голови Единбурзької ради, яка допомагає розміщувати біженців.

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