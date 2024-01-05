Уряд включив ТРЦ Ocean Plaza до переліку обʼєктів великої приватизації

На аукціон виставлять 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», який є безпосереднім власником одного з найбільших ТРЦ.

Фото: village.com.ua

Кабінет міністрів включив ТРЦ Ocean Plaza до переліку обʼєктів великої приватизації. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 5 січня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На аукціон виставлять 66,65% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний союз «Либідь», який є безпосереднім власником одного з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва.

Другим великим акціонером Ocean Plaza є компанія «Ланіта Інвест» – їй належить 33,5% ТРЦ.

Раніше ми писали, що в Україні націоналізували мільярдні активи російських олігархів. У власність нашої держави, зокрема, перейшов ТРЦ Ocean Plaza.

Напередодні Фонд держмайна зареєстрував корпоративні права на частку в ТРЦ Ocean Plaza.

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