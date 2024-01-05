Правительство включило ТРЦ Ocean Plaza в перечень объектов крупной приватизации

Кабинет министров включил ТРЦ Ocean Plaza в список объектов крупной приватизации. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 января. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
На аукцион выставят 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный союз «Лыбидь», являющийся непосредственным владельцем одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева.
Вторым крупным акционером Ocean Plaza является компания «Ланита Инвест» – ей принадлежит 33,5% ТРЦ.
Раньше мы писали, что в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов. В собственность нашего государства в частности перешел ТРЦ Ocean Plaza.
Накануне Фонд госимущества зарегистрировал корпоративные права на долю в ТРЦ Ocean Plaza.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.