Правительство включило ТРЦ Ocean Plaza в перечень объектов крупной приватизации

На аукцион выставят 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», являющегося непосредственным собственником одного из крупнейших ТРЦ.

Фото: village.com.ua

Кабинет министров включил ТРЦ Ocean Plaza в список объектов крупной приватизации. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 января. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На аукцион выставят 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный союз «Лыбидь», являющийся непосредственным владельцем одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева.

Вторым крупным акционером Ocean Plaza является компания «Ланита Инвест» – ей принадлежит 33,5% ТРЦ.

Раньше мы писали, что в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов. В собственность нашего государства в частности перешел ТРЦ Ocean Plaza.

Накануне Фонд госимущества зарегистрировал корпоративные права на долю в ТРЦ Ocean Plaza.

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