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  1. В Украине

Минцифры будут отвечать за облачные услуги, «еАкциз» и приложение «Мрія» — решение Правительства

19:41, 5 января 2024
Теперь Минцифры будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг, а Госспецсвязи будет регулятором коммуникационных услуг в этой области.
Минцифры будут отвечать за облачные услуги, «еАкциз» и приложение «Мрія» — решение Правительства
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В пятницу, 5 января, Кабинет министров принял постановление, расширяющее полномочия Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи. Об этом сообщает Минцифры.

Теперь Минцифры будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг. А Госспецсвязи будет регулятором коммуникационных услуг в этой области.

Кроме того, Минцифры будет отвечать за введение и функционирование еАкциза и запуск и работу образовательного приложения Мечта.

Облачные технологии существенно помогают в цифровизации госучреждений и защите данных. После начала полномасштабного вторжения россияне пытались уничтожить украинские архивы и канцелярии. Однако это не создало коллапса в государстве, ведь важнейшие данные в облачных хранилищах.

еАкциз – это один из приоритетных проектов Минцифры на следующие годы. Запуск еАкциза позволит построить прозрачный рынок табака и алкоголя и остановить незаконный сбыт продукции. Так государство не будет терять деньги, а украинцы не будут покупать контрафакт.

В разработке также революционное приложение Мрія, которое изменит образовательный процесс для детей, родителей и учителей. Мрія предоставит удобный доступ к знаниям и позволит строить индивидуальные образовательные траектории.

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