Какие проблемы в деятельности НАБУ выявили иностранные эксперты: недостатки в управлении, чрезмерная бюрократия и отчетность, избирательность при расследовании преступлений

Иностранные аудиторы считают, что пришло время реформирования НАБУ, иначе Бюро может ожидать «стагнация» и «падение морального духа».

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты аудита деятельности НАБУ за 2021-2023 годы, проведенного группой экспертов по инициативе посольства США в Украине и Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине.

Для работы над отчетом эксперты, представляющие США, Литву, Украину и Японию, использовали как интервью с руководителями НАБУ и детективами Бюро, так и анонимные online-опросы (в online-опросе приняли участие 247 работников НАБУ, в том числе 97 детективов). Также эксперты интервьюировали представителей САП, НАПК и Высшего антикоррупционного суда.

Фактически, как отмечено в отчете, эксперты анализировали состояние дел в НАБУ, которое досталось в наследство новому директору Бюро (Семен Кривонос был назначен на должность директора НАБУ 6 марта 2023 года).

Аудит НАБУ выявил следующие проблемы в организации деятельности Бюро:

отсутствие приоритетности в расследовании преступлений

некоторым категориям коррупционных преступлений (например, в сфере финансов и связанных с отмыванием денег) НАБУ не уделяет достаточного внимания

чрезмерная бюрократия внутри Бюро, на которую детективы тратят много времени

высокая интенсивность работы при недостаточном количестве персонала

неэффективность некоторых внутренних подразделений Бюро

постепенное эмоциональное «выгорание» работников НАБУ и наличие у них желания уволиться в следующие 2-3 года

Проблемы в коллективе НАБУ

Эксперты выразили обеспокоенность в связи с тем, что хотя работники и детективы НАБУ и отбираются на открытом конкурсе, однако назначения уже внутри структуры Бюро «не основываются на личных качествах кандидатов». Такое положение вещей, как отмечено в аудите, фактически исключает возможность продвижения на высшие должности без протекции руководства.

Более того, эксперты отметили существование в НАБУ такого явления, как «фаворитизм» при отношении к сотрудникам НАБУ. При этом по выводам экспертов, данная проблема существует в НАБУ уже не один год.

Эксперты пришли к выводу, что в результате совокупности проблем, в НАБУ есть значительный процент сотрудников, которые планируют уволиться из Бюро в течение следующих 2-3 лет.

Авторы аудита, в связи с беспокойством по поводу имеющейся рабочей культуры в НАБУ, рекомендуют создать в Бюро должность независимого омбудсмена для анализа беспокойства работников и внешних групп относительно корпоративной культуры в Бюро. Создание такой должности, по мнению экспертов, предоставит работникам и другим заинтересованным сторонам конфиденциальный канал коммуникации для сообщения о проблемах в работе НАБУ, неуместном поведении и системных проблемах в целом. Такой канал будет служить механизмом получения обратной связи относительно организационного климата.

Руководству НАБУ, по словам аудиторов, также следует сделать четкое заявление о надлежащей корпоративной культуре, подчеркивая недопустимость любого вида притеснений. Руководство Бюро должно продвигать культуру «открытой коммуникации» и принимать меры по обеспечению доверия к системе сообщения проблемных вопросов.

Приоритеты в работе НАБУ

По мнению экспертов, НАБУ следует уделить большее внимание финансовым расследованиям для поиска активов, установлению их связи с преступлениями и аресту активов с целью обеспечения их возвращения государству.

Также большее внимание Бюро следует уделить борьбе с отмыванием средств, полученных незаконным путём.

Относительно изменения подходов в организации работы НАБУ

Интересно, что эксперты отмечают необходимость пересмотра в принципе подходов к организации работы НАБУ.

«Даже увеличение штата НАБУ и перераспределение персонала из вспомогательных подразделений в основные подразделения детективов не решит проблему рабочей нагрузки. НАБУ нужно оптимизировать использование имеющихся ресурсов путем введения четкой политики приоретизации, чтобы сосредоточить внимание на производстве большого влияния и делах, касающихся системной коррупции», - отмечено в аудите.

Эксперты обратили внимание, что некоторые подразделения НАБУ работают на не полную мощность, хотя имеют соответствующий потенциал. В то же время другие подразделения занимаются не совсем понятно чем.

По мнению экспертов, Бюро нужно усиливать дополнительным персоналом, особенно Оперативно-техническое управление, которое проводит негласные следственные действия и выполняет оперативные задания.

Так, по мнению экспертов, Управление аналитики НАБУ следует гораздо больше интегрировать с подразделениями детективов для достижения результата.

С другой стороны, эксперты предложили пересмотреть некоторые функции Бюро, которые отвлекают персонал на второстепенные процессы.

«Роль НАБУ в проверке информации о кандидатах на должности высокого уровня в сфере государственного управления и судебной системе заслуживает похвалы и существенно способствовала обеспечению добропорядочности публичного сектора в Украине. Однако эта роль не закреплена в законодательстве и НАБУ не получило дополнительных ресурсов для выполнения этой работы. НАБУ нужно освободить от выполнения этой роли, или ее нужно закрепить в законе и предоставить НАБУ дополнительные ресурсы для ее выполнения», - говорится в аудите.

Также эксперты отметили недостаточную эффективность системы внутреннего контроля НАБУ, то есть на проблемы в работе Управления внутреннего контроля (УВК) НАБУ.

Согласно с выводами аудиторов, система внутреннего контроля НАБУ пока не в полной мере способна предотвратить, например, утечки информации, а также обеспечить «надежный внутренний контроль над персоналом НАБУ».

Так, проверка добропорядочности кандидатов на должности в НАБУ проводилась достаточно «ограниченно», из-за чего трудоустройство в НАБУ некоторых работников вызывает вопросы.

Как отметили эксперты, не совсем адекватный подход к отбору персонала в Бюро в прошлые годы продемонстрировал прошлогодний конкурсный отбор на должность директора НАБУ.

Напомним, что во время собеседований конкурсной комиссии с кандидатами из числа представителей НАБУ, некоторые из них удивили странными пояснениями относительно имеющегося у них имущества и денежных сбережений. К примеру, представитель НАБУ Анатолий Нестерцов, как сообщала «Судебно-юридическая газета», тогда рассказал, что смог сэкономить средства в долларах США, поскольку экономил деньги, начиная со школы, в частности, экономя на школьных обедах.

«Среди персонала НАБУ наблюдается низкий уровень доверия и восприятия эффективности УВК, а также обеспокоенность якобы избирательностью внутренних расследований и сосредоточении внимания на мелких нарушениях», - говорится в выводах экспертов.

При этом аудиторы рекомендуют провести внутренний аудит процедур, используемых Управлением внутреннего контроля; утвердить стандартные операционные процедуры (правила) для осуществления мониторинга образа жизни, проверки добропорядочности и других реализуемых УВК процедур; усилить внутренний контроль в сфере конфликта интересов, особенно при процедуре отбора и повышения в должности; разработать критерии для оценки эффективности управления внутреннего контроля.

В Уголовный процессуальный кодекс, по мнению экспертов, следует также внести изменения и разрешить УВК проводить досудебное расследование в случае утечек информации относительно производств НАБУ.

Изменения в законодательство и нормативные документы, необходимые для повышения эффективности работы НАБУ

Авторы отчета рекомендуют внести ряд изменений в законодательство для повышения качества работы НАБУ.

Так, согласно с выводами экспертов, следует сбалансировать подследственность дел НАБУ с целью исключить незначительные по нагрузке дела из подследственности НАБУ и обновить перечень субъектов, вообще отнесенных к подследственности Бюро. Следует также обновить список должностных лиц и государственных органов, отнесенных к подследственности НАБУ.

Особое внимание следует уделить преодолению внутренних бюрократических барьеров и уменьшению каналов отчетности.

«Существование слишком большого количества руководителей, отвечающих за расследование, может привести к разногласиям о ходе расследования, приоритизации расследований в отделе и даже относительно того, нужно ли регистрировать сообщения о преступлении для начала его расследования и с какой квалификацией. Это также может негативно влиять на эффективность расследования, по меньшей мере, отнимая время на то, чтобы прийти к согласию по этим вопросам», - отмечают эксперты.

Кроме того, НАБУ необходимо предоставить полный доступ к налоговой информации. Аудит рекомендует создать центральный реестр с информацией о банковских счетах и ​​депозитных сейфах (ячейках) с предоставлением НАБУ полного доступа к такому реестру.

Также, считают эксперты, из УПК нужно убрать норму об обязательном использовании двух понятых при проведении обыска, поскольку указанная норма является устаревшим и ненужным требованием, учитывая обязательность аудио - и видеофиксации обысков.

Руководство НАБУ должно уделить внимание присутствию Бюро в регионах Украины, то есть создать больше территориальных управлений. В настоящее время существуют только три территориальных управления НАБУ, которые, по мнению экспертов, не в полной мере являются полноценными структурами.

Авторы аудита также указывают, что действующая структура оплаты труда сотрудников НАБУ, а также запрет на выплату им премий, ограничивают инструменты поощрения сотрудников Бюро. «Вознаграждение конкретных работников, которое не увеличивается и сохраняется на одном уровне длительное время, уменьшает их удовлетворенность работой и карьерные перспективы, и может заставлять их искать другие карьерные возможности», - считают авторы отчета.

Относительно материального обеспечения НАБУ, следует подумать над увеличением количества комнат для допросов, так чтобы все допросы и собеседования могли проводиться одновременно в одинаковых физических условиях, а также увеличить площадь кабинетов детективов и выделить специальные помещения для представителей стороны защиты для ознакомления с материалами дел.

НАБУ также необходим бюджет и для обновления информационно-коммуникационного оборудования, специального оборудования и средств осуществления негласных следственных и оперативных мероприятий.

Для повышения эффективности деятельности Бюро также следует ввести прозрачную систему оценивания результативности работы отделов детективов и отдельных детективов, поскольку «сейчас работа детективов НАБУ больше не оценивается в соответствии с системой оценки деятельности государственных служащих, а существующая система неформального оценивания не является устойчивой и не основывается на четких единых критериях».

Относительно собственного экспертного учреждения при НАБУ

Не обошли аудиторы стороной и вопрос создания в структуре НАБУ собственного экспертного учреждения, о необходимости создания которого уже долгое время рассказывает действующий директор Бюро.

Аудиторы отметили, что они не против создания указанного экспертного учреждения при НАБУ, но одновременно отметили необходимость обеспечения его реальной автономии от НАБУ и его руководства.

«Команда по оцениванию не против идеи создания криминалистического экспертного учреждения при НАБУ. Однако команда считает, что это не полностью решит вопрос скорости и объективности криминалистических экспертиз в производствах НАБУ. В случае создания такого учреждения его следует отделить от НАБУ, обеспечив административную и операционную автономию экспертов от руководства НАБУ, руководителей высшего и среднего звена и детективов», - отмечено в отчете экспертов.

Доверие граждан

Эксперты отметили, что уровень общественного доверия к НАБУ, даже через семь лет после начала его работы, остается низким (в 2023 году Бюро доверяли 21% опрошенных граждан, хотя в 2021 году НАБУ доверяло гораздо меньше граждан – всего 7%).

Одна из причин такого положения вещей может заключаться в недостаточной внешней коммуникации Бюро с обществом, в результате чего граждане Украины не слишком осведомлены о деятельности НАБУ.

Кроме того, отсутствие обвинительных приговоров в отношении лиц, обвиняемых в топ-коррупции, также не добавляет авторитета Бюро, хотя в данном случае это уже в большей степени зависит от скорости рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом.

Впрочем, как отметили в этой связи эксперты, хотя рассмотрение дел в ВАКС действительно занимает длительное время (среднее время рассмотрения уголовного дела составляет 444 дня), проблемой НАБУ является отсутствие приговоров именно по делам о сложных экономических преступлениях с организованными группами или сложными коррупционными схемами.

У стороннего наблюдателя может возникнуть представление, что к уголовной ответственности привлекают только лиц, совершивших более простые преступления.

В НАБУ, в свою очередь, рассказали экспертам, что не слишком высокий уровень доверия граждан к Бюро может объясняться ограниченным доступом Бюро к телевидению, а также массированными информационными кампаниями, направленными против Бюро.

Общий вывод

Как считают иностранные аудиторы, не желание решать проблемные вопросы в деятельности Бюро, «может повлечь падение морального духа у сотрудников и детективов НАБУ».

НАБУ, по мнению экспертов, «нужно совершенствоваться, чтобы не началась стагнация», ведь, сосредотачивая в прошлые годы внимание на текущих расследованиях, «НАБУ не имело достаточно времени и мотивации начинать мероприятия по внутреннему совершенствованию, оптимизации операционных процедур и поиску путей по повышению эффективности».

Автор: Вячеслав Хрипун

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