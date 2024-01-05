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Суд избрал меру пресечения одному из основателей компании-производителя военных аптечек «Киевгума», которую заподозрили в бизнесе с рф

19:30, 5 января 2024
Суд избрал меру пресечения одному из учредителей подозреваемой в поставке товаров в рф компании «Киевгума» - содержание под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.
Суд избрал меру пресечения одному из основателей компании-производителя военных аптечек «Киевгума», которую заподозрили в бизнесе с рф
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В пятницу, 5 января, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения одному из учредителей подозреваемой в поставке товаров в рф компании «Киевгума» - содержание под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«Сегодня Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения одному из учредителей компании «Киевгума»: содержание под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога», - отметили в СБУ.

Так, ранее СБУ разоблачила компанию «Киевгума» на поставках товаров в страну-агрессор. В результате комплексных мероприятий была собрана весомая и масштабная доказательная база, подтверждающая, что предприятие продолжило вести бизнес с рф после начала полномасштабного вторжения.

Как выяснила СБУ, в течение 2022-2023 годов компания переправила в рф партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте.

Следствие также установило, что оккупанты направляли медсредства компании в российские военные госпитали, расположенные на временно оккупированных территориях нашего государства.

В ходе санкционированных обысков СБУ получила новые официальные документы и переписку, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.

В СБУ добавили, что в настоящее время досудебное расследование процессуального руководства Офиса генерального прокурора продолжается.

Как сообщалось, 4 января в ООО «Киевгума», ее дочерних компаниях и учредителях проводили обыски сотрудники Службы безопасности Украины.

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