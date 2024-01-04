СБУ прийшла з обшуками до виробника аптечок для ЗСУ: подробиці

Обшуки проводяться одночасно за 6 адресами.

Джерело фото: facebook.com/andrey.ostrogrud

У четвер, 4 січня, у ТОВ «Київгума», її дочірніх компаніях та засновників проводять обшуки співробітники Служби безпеки України. Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд на своїй сторінці у Facebook.

За його словам, обшуки проводяться з 7 ранку, а також вручають підозри.

«Паралізована робота компанії», - написав він.

Керівник підприємства зауважив, що судові ухвали про обшук датовані ще 22 грудня 2023 року, але обшуки проводяться лише зараз.

Острогруд додав, що обшуки проводяться одночасно за 6 адресами, а також вже оголосили підозру одному з засновників та директорів компаній.

Нагадаємо, ТОВ «Київгума» займається виробництвом виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону, виготовляє понад 4000 найменувань продукції. Серед яких, зокрема, тактичні аптечки, тернікети, оклюзійні пов’язки тощо.

Як пише Forbes, раніше Острогруд уже повідомляв про «тиск з боку правоохоронних органів на його компанію і повʼязував його з лобіюванням закупівлі для ЗСУ аптечок китайського виробництва».

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