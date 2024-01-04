СБУ пришла с обысками к производителю аптечек для ВСУ: подробности

Обыски производятся одновременно по 6 адресам.

Источник фото: facebook.com/andrey.ostrogrud

В четверг, 4 января, в ООО «Киевгума», ее дочерних компаниях и учредителей проводят обыски сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Острогруд на своей странице в Facebook.

По его словам, обыски производятся с 7 утра, а также вручают подозрения.

«Парализованная работа компании», – написал он.

Руководитель предприятия отметил, что судебные решения об обыске датированы еще 22 декабря 2023, но обыски проводятся только сейчас.

Острогруд добавил, что обыски проводятся одновременно по 6 адресам, а также уже объявили подозрение одному из основателей и директоров компаний.

Напомним, ООО «Киевгума» занимается производством изделий из резины, латекса, ПВХ, ТЭП и силикона, изготавливает более 4000 наименований продукции. Среди которых, в частности, тактические аптечки, терникеты, окклюзионные повязки и тому подобное.

Как пишет Forbes, ранее Острогруд уже сообщал«о давлении со стороны правоохранительных органов на его компанию и связывал его с лоббированием закупки для ВСУ аптечек китайского производства».

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