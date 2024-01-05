Кабмин усовершенствовал порядок предоставления ВПЛ жилья для временного проживания

В пятницу, 5 января, Кабинет министров внес изменения в постановление от 29.04.2022 № 495, которым утвержден Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Принятые изменения, в частности, предполагают:
- Перечень приоритетности предоставления временного жилья ВПЛ дополнен новыми категориями.
Теперь туда входят, в том числе, семьи военнослужащих среди внутренне перемещенных лиц; ВПЛ, которые повторно переместились из-за вооруженной агрессии РФ. А также ВПЛ среди жителей соответствующего территориального общества, которое осуществляет обеспечение жилыми помещениями из фонда, жилье которых было разрушено.
- Расширены возможности финансирования органами местного самоуправления (ОМС) фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ, вне их юрисдикции. То есть ОМС тех территорий, с которых переместились ВПЛ, смогут участвовать в распределении жилищного фонда в принимающих общинах.
- Теперь ВПЛ могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, даже при отсутствии такого фонда на момент их обращения.
Указанный документ наработан по результатам работы Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
Принятие этого решения будет способствовать эффективному учету и предоставлению жилья для проживания внутренних переселенцев.
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