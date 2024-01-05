Кабмин усовершенствовал порядок предоставления ВПЛ жилья для временного проживания

Принятие решения будет способствовать эффективному учету и предоставлению жилья для проживания внутренних переселенцев.

В пятницу, 5 января, Кабинет министров внес изменения в постановление от 29.04.2022 № 495, которым утвержден Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Принятые изменения, в частности, предполагают:

Перечень приоритетности предоставления временного жилья ВПЛ дополнен новыми категориями.

Теперь туда входят, в том числе, семьи военнослужащих среди внутренне перемещенных лиц; ВПЛ, которые повторно переместились из-за вооруженной агрессии РФ. А также ВПЛ среди жителей соответствующего территориального общества, которое осуществляет обеспечение жилыми помещениями из фонда, жилье которых было разрушено.

Расширены возможности финансирования органами местного самоуправления (ОМС) фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ, вне их юрисдикции. То есть ОМС тех территорий, с которых переместились ВПЛ, смогут участвовать в распределении жилищного фонда в принимающих общинах.

Теперь ВПЛ могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, даже при отсутствии такого фонда на момент их обращения.

Указанный документ наработан по результатам работы Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Принятие этого решения будет способствовать эффективному учету и предоставлению жилья для проживания внутренних переселенцев.

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