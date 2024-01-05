Кабмін удосконалив порядок надання ВПО житла для тимчасового проживання

У п’ятницю, 5 січня, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 29.04.2022 № 495, якою затверджено Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Ухвалені зміни, зокрема, передбачають:
- Перелік пріоритетності надання тимчасового житла ВПО доповнено новими категоріями.
Тепер туди входять, в тому числі, сім’ї військовослужбовців з-поміж внутрішньо переміщених осіб; ВПО, які повторно перемістилися через збройну агресію рф. А також ВПО з-поміж мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями із фонду, житло яких було зруйноване.
- Розширено можливості фінансування органами місцевого самоврядування (ОМС) фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, поза межами їхньої юрисдикції. Тобто ОМС тих територій, із яких перемістилися ВПО, зможуть брати участь у розподілі житлового фонду у приймаючих громадах.
- Відтепер ВПО можуть стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду на момент їхнього звернення.
Зазначений документ напрацьовано за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
Ухвалення цього рішення сприятиме ефективному обліку та наданню житла для тимчасового проживання внутрішніх переселенців.
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