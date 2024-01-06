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  1. В Україні

На Львівщині судили матір, яка не забрала свого сина зі школи та повідомила поліцію про його зникнення

15:27, 6 січня 2024
Суд визнав матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення та оштрафував на 850 гривень.
На Львівщині судили матір, яка не забрала свого сина зі школи та повідомила поліцію про його зникнення
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У грудні на Львівщині в Дрогобичі оштрафовали жінку через невчасне забирання свого сина зі школи, яка в подальшому заявила про його зникнення до поліції. Про це йдеться у постанові Дрогобицького міськрайонного суду у справі № 442/8102/23.

У жовтні жінка не встигла забрати свого 8-річного сина з ліцею вчасно, а пізніше вона повідомила правоохоронні органи про його зникнення. Суд дійшов висновку, що саме родичі за попросом класного керівника забрали школяра з навчального закладу.

Суд визнав матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення згідно зі статтею 184, частина 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це її оштрафували на суму 850 гривень, а також зобов'язали сплатити судовий збір у розмірі понад 530 гривень.

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