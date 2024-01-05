Рада розгляне законопроект про мобілізацію наступного тижня, — член Комітету

Наразі депутати вивчають кожну статтю документу і з’ясовують усі питання з Урядом, висувають зауваження.

Комітет національної безпеки, оборони та розвідки може розглянути законопроєкт про мобілізацію наступного тижня. Про це повідомив секретар Комітету Роман Костенко в ефірі «Суспільного».

Так, законопроєкт про мобілізацію урядовий і Кабмін прагне його прийняття у першому читанні. Наразі депутати вивчають кожну статтю документу і з’ясовують усі питання з Урядом, висувають зауваження.

Костенко зазначив, що усі рішення щодо законопроєкту потрібно буде провести через залу і Верховна Рада України має це проголосувати.

Попередньо має бути рішення Комітету, який може розглянути цей законопроєкт наступного тижня.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. Роман Костенко розкрив деталі засідання комітету Ради.

Також, як зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, новий законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на голосування до зали парламенту одразу після підготовки на рівні комітету.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

Зазначимо, що законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому.

Крім того, Валерій Залужний та Рустем Умєров наголосили, що посилення мобілізації має визначальне значення у воєнний час, оскільки від цього залежить здатність країни захищати свою територію. Вони підкреслили готовність до внесення змін у законопроект, зокрема видалення антиконституційних положень та удосконалення тексту документа.

Разом з тим, у Комітеті з питань оборони не виключають, що можуть повернути законопроект про мобілізацію Кабміну на доопрацювання.

Додамо, Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих.

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