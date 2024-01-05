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Мобілізацію через лотерею не обговорювали: Роман Костенко розкрив деталі засідання комітету Ради

12:10, 5 січня 2024
На комітеті Ради також не обговорювали пропозиції народної депутатки Мар’яни Безуглої про «бронь» за 200 000 грн.
Мобілізацію через лотерею не обговорювали: Роман Костенко розкрив деталі засідання комітету Ради
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Як раніше повідомлялося, комітет Верховної Ради розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. 

Секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кіборг, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядали законопроект про мобілізацію, пропозиції народної депутатки Мар’яни Безуглої, про «бронь» за 200 тисяч, та ексміністра економії Тимофія Милованова, про повістки через лотерею, не розглядали. Про це він сказав в ефірі «Говорить Великий Львів».

Він зазначив, що комітет був закритий, тому багато питань не може розповісти.

«Зараз завдання не доопрацювати законопроєкт, не покращити чи погіршити його, а розібратися в нормах. Це 73 сторінки документу, який по факту, ті, хто мали би, не коментують його. Президент як Верховний Головнокомандувач – це його обов’язок проводити зміни до мобілізації. І комітету було важливо, які ці норми будуть впроваджуватися, і що під цими нормами малось на увазі», – сказав Роман Костенко.

Полковник СБУ також додав, що «мобілізаційні пропозиції» Мар’яни Безуглої і Тимофія Милованова на засіданні комітету не обговорювали.

«Безугла не подає бачення комітету, це її точка зору. Тому до такої інформації треба відноситися тільки як до її точки зору. Щодо пропозиції Милованова, то на комітеті це також не обговорювали», – заявив Костенко.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

Зазначимо, що законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому.

Крім того, Валерій Залужний та Рустем Умєров наголосили, що посилення мобілізації має визначальне значення у воєнний час, оскільки від цього залежить здатність країни захищати свою територію. Вони підкреслили готовність до внесення змін у законопроект, зокрема видалення антиконституційних положень та удосконалення тексту документа.

Разом з тим, у Комітеті з питань оборони не виключають, що можуть повернути законопроект про мобілізацію Кабміну на доопрацювання.

Додамо, Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих.

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