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Мобилизацию через лотерею не обсуждали: Роман Костенко раскрыл детали заседания комитета Рады

12:10, 5 января 2024
На комитете Рады также не обсуждали предложения народной депутат Марьяны Безуглой о «броне» за 200 000 грн.
Мобилизацию через лотерею не обсуждали: Роман Костенко раскрыл детали заседания комитета Рады
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Как ранее сообщалось, комитет Верховной Рады приступил к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации. 

Секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, киборг, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где рассматривали законопроект о мобилизации, предложениях народной депутатки Марьяны Безуглой, о «броне» за 200 тысяч, и экс-министра экономии Тимофея Милованова, о повестках через лотерею, не рассматривали. Об этом он сказал в эфире «Говорит Большой Львов».

Он отметил, что комитет был закрыт, поэтому многие вопросы не может рассказать.

«Сейчас задача не доработать законопроект, не улучшить или ухудшить его, а разобраться в нормах. Это 73 страницы документа, который по факту те, кто имел бы, не комментируют его. Президент как Верховный Главнокомандующий – это его обязанность проводить изменения в мобилизации. И комитету было важно, какие эти нормы будут внедряться, и что под этими нормами подразумевалось», – сказал Роман Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что «мобилизационные предложения» Марьяны Безуглой и Тимофея Милованова на заседании комитета не обсуждали.

«Безуглая не представляет видение комитета, это ее точка зрения. Поэтому к такой информации следует относиться только как к ее точке зрения. Что касается предложения Милованова, то на комитете это тоже не обсуждали», – заявил Костенко.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

Отметим, что законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом.

Кроме того, Валерий Залужный и Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности, удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

Вместе с тем, в Комитете по обороне не исключают, что могут вернуть законопроект о мобилизации Кабмина на доработку.

Добавим, Валерий Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.

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