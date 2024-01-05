Киев закупил 30 стеклянных остановок на более 8 млн гривен

Депутат Киевсовета раскритиковала тендер на стеклянные остановки в условиях войны.

Источник фото: Auto24

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова сообщила о закупке коммунальным предприятием Киевпастранс нескольких десятков стеклянных остановок общественного транспорта во времена военного конфликта.

"30 новых стеклянных остановок, которые не очень защищают от дождя и солнца - отличное решение во время войны. Тендера на бетонные укрытия, конечно, нет. КГГА продолжает жить свою лучшую жизнь", - сказала в заметке Семенова.

Этот аукцион, организованный для закупки павильонов на сумму 8,37 миллионов гривен, уже состоялся, и победителем стала компания "МонтажБуд 77", которая обязана установить 30 остановок до конца 2024 года.

Эти остановки, согласно документации, представляют собой конструкцию с металлическим каркасом, стеклянной крышей и стенками. Однако, в связи с разрушениями в Киеве из-за постоянных обстрелов, депутат выразила сомнения относительно целенаправленности этого выбора в условиях войны.

В городской администрации же отметили, что Киевпастранс заключил "страховой договор", который позволяет резервировать возможность установки новых остановок в случае необходимости. Изготовление остановок по такому договору производится по запросу предприятия.

Относительно безопасности, стеклянные панели, используемые в остановках, не являются угрозой для пассажиров, отметили в городской администрации.

"Такой материал является базовым для всех новых остановок в Киеве и других украинских и европейских городах. Прозрачность материала улучшает обзорность пассажиров... Стеклянные панели, применяемые при изготовлении остановок, в случае повреждения не дают острых осколков и разбиваются на малотравматичные фрагменты по принципу автомобильного стекла", - говорится в сообщении КГГА.

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