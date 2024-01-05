Дональд Трамп во время президентства получил около $7,8 млн от иностранных организаций, – СМИ

Сообщается, что Трамп получил не менее 7,8 млн долларов от иностранных организаций в 20 странах, что может нарушать конституционный запрет на получение финансирования от правительств других государств.

Экс-президент США Дональд Трамп мог получить более 7,8 млн долларов от иностранных организаций в 20 странах, что может нарушать конституционный запрет на получение финансирования от правительств других государств. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщается, такие выплаты нарушили положения Конституции об иностранных вознаграждениях. Оно запрещает федеральным чиновникам, включая президента, принимать деньги или подарки от иностранных правительств без разрешения Конгресса.

Положение было основным во время длительных правовых дебатов, когда демократы контролировали Палату представителей и стремились получить доступ к финансовым отчетам Трампа.

Издание ознакомилось с «сотней страниц расходов», где говорится, что правительство Китая и связанные с ним организации потратили более 5,5 миллионов долларов на аренду недвижимости Трампа. Китай возглавляет список стран, которые «вливали средства в бизнес Трампа» при его президентстве.

Среди других стран, которые вливали средства в недвижимость бывшего президента США — Саудовская Аравия (не менее 615 тысяч долларов), Катар, Кувейт и Индия.

В течение первого года пребывания Трампа в Белом доме несколько китайских банков, включая ICBC, попали под пристальное внимание из-за финансовых связей с Северной Кореей, что заставило администрацию ввести санкции против них.

Однако, несмотря на призывы членов собственной партии Трампа оказать максимальное давление на эти банки, чтобы остановить северокорейскую ядерную программу, «тогдашний президент Трамп и его администрация не приняли никаких официальных мер против арендатора Trump Tower ICBC», пишет издание.

Республиканцы отвергли эти обвинения и заявили, что сын президента Джо Байдена Хантер тоже ведет бизнес с иностранными государствами.

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