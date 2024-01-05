Дональд Трамп під час президентства отримав близько $7,8 млн від іноземних організацій, – ЗМІ

Повідмляється, що Трамп отримав щонайменше 7,8 млн доларів від іноземних організацій у 20 країнах, що може порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав.

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Колишній президент США Дональд Трамп міг отримати понад 7,8 млн доларів від іноземних організацій у 20 країнах, що може порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав. Про це пише The Washington Post.

Як повідомляється, такі виплати порушили положення Конституції про іноземні винагороди. Воно забороняє федеральним чиновникам, включаючи президента, приймати гроші або подарунки від іноземних урядів без дозволу Конгресу.

Положення було основним під час тривалих правових дебатів, коли демократи контролювали Палату представників і прагнули отримати доступ до фінансових звітів Трампа.

Видання ознайомилося з «сотнею сторінок видатків», де йдеться про те, що уряд Китаю та повʼязані з ним організації витратили понад 5,5 мільйонів доларів на оренду нерухомості Трампа. Китай очолює список країн, які «вливали кошти у бізнес Трампа» за його президентства.

Серед інших країн, які «вливали» кошти у нерухомість колишнього президента США — Саудівська Аравія (щонайменше 615 тисяч доларів), Катар, Кувейт та Індія.

Протягом першого року перебування Трампа в Білому домі кілька китайських банків, включаючи ICBC, потрапили під пильну увагу через фінансові зв’язки з Північною Кореєю, що змусило адміністрацію ввести санкції проти них.

Однак попри заклики членів власної партії Трампа здійснити максимальний тиск на ці банки, щоб зупинити північнокорейську ядерну програму, «тодішній президент Трамп і його адміністрація не вжили жодних офіційних заходів проти орендаря Trump Tower ICBC», пише видання.

Республіканці відкинули ці звинувачення й заявили, що син президента Джо Байдена Хантер теж веде бізнес із іноземними державами.

Нагадаємо, що Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті.

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