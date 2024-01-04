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Дональд Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо

13:55, 4 січня 2024
У поданні адвокати Дональда Трампа попросили суд скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо.
Дональд Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо
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Як раніше повідомлялося, Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті.

4 січня стало відомо, що колишній президент Дональд Трамп офіційно звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо, який виключив його з виборчого бюлетеня штату у 2024 році через його роль у заколоті в Капітолії 6 січня 2021 року, передає CNN.

У поданні адвокати Трампа попросили суд скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо, оскільки питання про право бути обраним президентом належить до компетенції Конгресу.

Верховний суд має вирішити питання про те, чи може Трамп бути позбавлений права обіймати державні посади, оскільки суди штатів та члени виборчих комісій дійшли різних висновків по всій країні.

Зазначається, що праймеріз у Колорадо відбудуться вже 5 березня 2024 року.

Нагадаємо, у США вже другий штат не допустив Дональда Трампа до участі у праймеріз.

Крім того, Верховний суд Мічигану відмовився виключати Дональда Трампа з виборів президента США.

Додамо, Трамп пообіцяв не бути диктатором, якщо стане президентом США, крім першого дня каденції.

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