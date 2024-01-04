В ГУР підтвердили, що на аеродромі у Челябінську згорів російський винищувач Су-34, відео

Розвідники вказали, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС зс рф.

Як ми писали, в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34. У Головному управлінні розвідки України підтвердили знищення ворожого бомбардувальника та показали відео його займання.

Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС зс рф.

"Причини займання літака уточнюються", - додали у ГУР.

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