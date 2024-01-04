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У Києві податківець вимагав від власника АЗС $6 000 щомісячної «данини»

14:10, 4 січня 2024
За щомісячні хабарі податківець обіцяв не створювати штучні перешкоди у підприємницькій діяльності.
У Києві податківець вимагав від власника АЗС $6 000 щомісячної «данини»
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру головному державному інспектору одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний вимагав від власника шістьох АЗС на території столиці та Київської області сплачувати йому щомісячно 6 000 доларів США.

«За це він обіцяв не створювати штучні перешкоди у його підприємницькій діяльності. Податківця затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 150 тис грн», - сказано у повідомленні.

Наразі до суду скерували клопотання про обрання податківцю запобіжного заходу.

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