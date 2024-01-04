Укрпошта з 1 лютого доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території

На деокупованих та прифронтових територіях планують реалізувати проєкт «Укрпошта-Ліки».

Укрпошта доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території. Пілотний запуск відбудеться 1 лютого. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою АТ «Укрпошта» отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях», – йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

Для цього попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві, а також проходить набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст.

У планах також впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

Раніше ми писали, що у селах і на прифронтових територіях можуть запрацювати мобільні аптеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.