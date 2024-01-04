Укрпочта с 1 февраля будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории

На деоккупированных и прифронтовых территориях планируется реализовать проект «Укрпочта-Лекарства».

Укрпочта будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории. Пилотный запуск состоится 1 февраля. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО «Укрпочта» получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве, а также проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист.

В планах также введение горячей линии для оформления запросов от граждан.

Ранее мы писали, что в селах и прифронтовых территориях могут заработать мобильные аптеки.

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