В Киеве налоговик требовал от владельца АЗС $6 000 ежемесячной «дани»

За ежемесячные взятки налоговик обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении главному государственному инспектору одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый требовал от владельца шести АЗС на территории столицы и Киевской области платить ему ежемесячно 6 000 долларов США.

«За это он обещал не создавать искусственных препятствий в его предпринимательской деятельности. Налоговик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 150 тыс грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время в суд направили ходатайство об избрании налоговику меры пресечения.

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