В ГУР подтвердили, что на аэродроме в Челябинске сгорел российский истребитель Су-34, видео

Разведчики указали, что боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС вс рф.

Как мы писали, в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В Главном управлении разведки Украины подтвердили уничтожение вражеского бомбардировщика и показали видео его возгорания.

Боевой самолет находился в составе авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС вс рф.

"Причины возгорания самолета уточняются", – добавили в ГУР.

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