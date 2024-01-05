Як стягнути заборгованості із заробітної плати: роз’яснення Мін’юсту

Для стягнення заборгованості із заробітної плати працівник може звернутися до суду в порядку наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною) та позовного провадження (існує спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує, як стягнути заборгованості із заробітної плати.

Зазначається, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (стаття 43 Конституції України).

Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору (стаття 21 Закону України «Про оплату праці»).

Як звернутися до суду, якщо владнати питання в позасудовому порядку не вдалося?

Для стягнення заборгованості із заробітної плати працівник може звернутися до суду в порядку наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною) та позовного провадження (існує спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Термін звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати необмежений.

Після отримання рішення суду звертайтесь до державної виконавчої служби.

Тільки після надходження заяви від стягувача до відділу ДВС розпочинається примусове виконання.

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