Рідкісні імена стають популярними: як назвали українці немовлят у 2023 році

Марія, Єва, Марк та Олександр – найпопулярніші імена для немовлят 2023 року.

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Наразі імена для новонароджених стають все різноманітнішими, від вічних класиків до незвичайних та рідкісних варіантів. У 2023 році батьки обирали імена, що відображають багатий спектр культурних, історичних та особистих преференцій. Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Миролюб, Мухаммед Алі, Люцифер, Аріель, Афіна чи Мане - рідковживані імена, які батьки обирали для своїх малюків у 2023 році.

У той же час Марія, Єва, Марк та Олександр, - тримають першість у рейтингу найпопулярніших імен, які обирають батьки для новонароджених малюків у 2023 році.

За звітами відділів державної реєстрації актів цивільного стану міст Києва, Київської, Черкаської, Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей, топовими жіночими іменами для новонароджених стали Марія, Соломія, Єва та Поліна. Щодо чоловічих імен - це Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Данило та Михайло.

Окрім звичних імен, батьки також дарували своїм дітям рідкісні та неординарні варіації. Деякі з них відображають вплив історичних подій, а інші є нововведеннями, пов’язаними з культурними та особистими уподобаннями.

У Києві найпопулярніші жіночі імена: Марія, Соломія, Єва, Поліна, а серед чоловічих - Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Данило, Михайло. Але батьки також вибирали рідкісні імена: Пауліна, Оріяна, Євдокія, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрід, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Вогнена, Арія, Афіна-Пенелопа, Яруна, Дзвінка, Килина, Еммануела, Іларія, Магда, Юстина, Фрея, Глафіра, Матільда, Іуліанія, Інга, Лілі, Леоніда, Зореслава, Афіна, Нефа; та Зореслав, Леслав, Яніслав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корній, Будимир, Вір, Еней, Серафим, Єрофій, Люксор, Еней, Елізар, Іоанн, Гаррі, Адоніс, Арес, Іліодор, Марс, Тео, Ян, Доміан, Зевс, Грей, Кай.

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