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Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

Строк користування орендованою земельною ділянкою сільгосппризначення закінчився після введення воєнного стану, - ВС вказав, коли договір оренди вважається поновленим

Законодавець у Перехідних положеннях Земельного кодексу передбачив спеціальний випадок поновлення договору оренди земельних ділянок, строк користування щодо яких закінчився після введення воєнного стану.

Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності шляхом визнання його судом недійсним, - Верховний Суд

Оскільки у нормах Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і це суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК .

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

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  1. В Україні

Рідкісні імена стають популярними: як назвали українці немовлят у 2023 році

12:06, 5 січня 2024
Марія, Єва, Марк та Олександр – найпопулярніші імена для немовлят 2023 року.
Рідкісні імена стають популярними: як назвали українці немовлят у 2023 році
Джерело фото: ТСН
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Наразі імена для новонароджених стають все різноманітнішими, від вічних класиків до незвичайних та рідкісних варіантів. У 2023 році батьки обирали імена, що відображають багатий спектр культурних, історичних та особистих преференцій. Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Миролюб, Мухаммед Алі, Люцифер, Аріель, Афіна чи Мане - рідковживані імена, які батьки обирали для своїх малюків у 2023 році.

У той же час Марія, Єва, Марк та Олександр, - тримають першість у рейтингу найпопулярніших імен, які обирають батьки для новонароджених малюків у 2023 році.

За звітами відділів державної реєстрації актів цивільного стану міст Києва, Київської, Черкаської, Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей, топовими жіночими іменами для новонароджених стали Марія, Соломія, Єва та Поліна. Щодо чоловічих імен - це Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Данило та Михайло.

Окрім звичних імен, батьки також дарували своїм дітям рідкісні та неординарні варіації. Деякі з них відображають вплив історичних подій, а інші є нововведеннями, пов’язаними з культурними та особистими уподобаннями.

У Києві найпопулярніші жіночі імена: Марія, Соломія, Єва, Поліна, а серед чоловічих - Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Данило, Михайло. Але батьки також вибирали рідкісні імена: Пауліна, Оріяна, Євдокія, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрід, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Вогнена, Арія, Афіна-Пенелопа, Яруна, Дзвінка, Килина, Еммануела, Іларія, Магда, Юстина, Фрея, Глафіра, Матільда, Іуліанія, Інга, Лілі, Леоніда, Зореслава, Афіна, Нефа; та Зореслав, Леслав, Яніслав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корній, Будимир, Вір, Еней, Серафим, Єрофій, Люксор, Еней, Елізар, Іоанн, Гаррі, Адоніс, Арес, Іліодор, Марс, Тео, Ян, Доміан, Зевс, Грей, Кай.

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