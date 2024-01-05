За $4 500 обіцяв «зробити інвалідом» для виїзду за кордон: у Черкасах судитимуть ділка

Судитимуть черкащанина, який обіцяв ухилянту посприяти у перетині державного кордону.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Черкаси за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 25-річний чоловік, маючи знайомства серед співробітників медико-соціальної експертної комісії, а також серед громадських організацій, запропонував чоловіку призовного віку посприяти у переправленні за межі державного кордону України.

«Він обіцяв повпливати на прийняття рішення МСЕК для встановлення інвалідності та надати усі документи, необхідні для виїзду за кордон. За «вирішення питання» обвинувачений вимагав кошти в сумі 4 500 доларів США», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що обвинувачений був затриманий «на гарячому», під час одержання частини обумовлених коштів в сумі 2 250 доларів США.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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