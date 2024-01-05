За $4 500 обещал «сделать инвалидом» для выезда за границу: в Черкассах будут судить дельца

Будут судить черкащанина, который обещал помочь уклонисту в пересечении государственной границы.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасс по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 25-летний мужчина, имея знакомства среди сотрудников медико-социальной экспертной комиссии, а также среди общественных организаций, предложил мужчине призывного возраста помочь в переправке за пределы государственной границы Украины.

«Он обещал повлиять на принятие решения МСЭК по установлению инвалидности и предоставить все документы, необходимые для выезда за границу. За решение вопроса обвиняемый требовал средства в сумме 4 500 долларов США», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый был задержан «на горячем», при получении части оговоренных средств в сумме 2 250 долларов США.

В случае доказывания вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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