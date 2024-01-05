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  1. В Украине

Редкие имена становятся популярными: как назвали украинцы младенцев в 2023 году

12:06, 5 января 2024
Мария, Ева, Марк и Александр - самые популярные имена для младенцев 2023 года.
Редкие имена становятся популярными: как назвали украинцы младенцев в 2023 году
Источник фото: ТСН
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Сейчас имена для новорожденных становятся все более разнообразными, от вечных классиков до необычных и редких вариантов. В 2023 году родители выбирали имена, отражающие богатый спектр культурных, исторических и личных преференций. Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Миролюб, Мухаммед Али, Люцифер, Ариэль, Афина или Мане - редко употребляемые имена, которые родители выбирали для своих малышей в 2023 году.

В то же время Мария, Ева, Марк и Александр, - держат первенство в рейтинге самых популярных имен, которые выбирают родители для новорожденных малышей в 2023 году.

По отчетам отделов государственной регистрации актов гражданского состояния городов Киева, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областей, топовыми женскими именами для новорожденных стали Мария, Соломия, Ева и Полина. Что касается мужских имен - это Максим, Марк, Тимофей, Александр, Даниил и Михаил.

Кроме привычных имен, родители также дарили своим детям редкие и неординарные вариации. Некоторые из них отражают влияние исторических событий, а другие являются нововведениями, связанными с культурными и личными предпочтениями.

В Киеве самые популярные женские имена: Мария, Соломия, Ева, Полина, а среди мужских - Максим, Марк, Тимофей, Александр, Даниил, Михаил. Но родители также выбирали редкие имена: Паулина, Орияна, Евдокия, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрид, Звонка-Ия, Сахара, Октавия, Огненная, Ария, Афина-Пенелопа, Яруна, Звонка, Килина, Эммануэла, Илария, Магда, Юстина, Фрея, Глафира, Матильда, Иулиания, Инга, Лили, Леонида, Зореслава, Афина, Нефа; и Зореслав, Леслав, Янислав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корней, Будимир, Вир, Эней, Серафим, Ерофей, Люксор, Эней, Элизар, Иоанн, Гарри, Адонис, Арес, Илиодор, Марс, Тео, Ян, Домиан, Зевс, Грей, Кай.

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