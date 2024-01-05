Как взыскать задолженности по заработной плате: разъяснение Минюста

Для взыскания задолженности по заработной плате работник может обратиться в суд в порядке приказного производства (требование работника о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы бесспорно) и искового производства (существует спор относительно размера задолженности по выплате заработной платы и/или права на ее получение).

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает, как взыскать задолженность по заработной плате.

Указывается, что право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом (статья 43 Конституции Украины).

Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора (статья 21 Закона Украины "Об оплате труда").

Как обратиться в суд, если уладить вопрос во внесудебном порядке не удалось?

Для взыскания задолженности по заработной плате работник может обратиться в суд в порядке приказного производства (требование работника о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы бесспорно) и искового производства (существует спор относительно размера задолженности по выплате заработной платы и/или права на ее получение) ).

Срок обращения в суд с иском о взыскании заработной платы не ограничен.

После получения решения суда обращайтесь в государственную исполнительную службу.

Только после поступления заявления от взыскателя в отдел ГИС начинается принудительное исполнение.

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