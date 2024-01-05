Київ закупив 30 скляних зупинок на понад 8 млн гривень

Депутатка Київради розкритикувала тендер на скляні зупинки в умовах війни.

Джерело фото: Auto24

Депутат Київської міської ради Ксенія Семенова повідомила про закупівлю комунальним підприємством Київпастранс кількох десятків скляних зупинок громадського транспорту у часи воєнного конфлікту.

«30 нових скляних зупинок, які не дуже захищають від дощу і сонця - чудове рішення під час війни. Тендеру на бетонні укриття, звісно, немає. КМДА продовжує жити своє найкраще життя», – сказала в дописі Семенова.

Цей аукціон, організований для закупівлі павільйонів на суму 8,37 мільйонів гривень, вже відбувся, і переможцем стала компанія «МонтажБуд 77», яка зобов'язана встановити 30 зупинок до кінця 2024 року.

Ці зупинки, згідно з документацією, представляють собою конструкцію з металевим каркасом, скляним дахом та стінками. Проте, у зв'язку з руйнуваннями в Києві через постійні обстріли, депутатка висловила сумніви щодо цілеспрямованості цього вибору в умовах війни.

У міській адміністрації же зазначили, що Київпастранс уклав «страховий договір», який дозволяє резервувати можливість встановлення нових зупинок у разі необхідності. Виготовлення зупинок за таким договором проводиться на запит підприємства.

Щодо безпеки, скляні панелі, використовувані у зупинках, не є загрозою для пасажирів, зазначили у міській адміністрації.

«Такий матеріал є базовим для всіх нових зупинок у Києві та інших українських і європейських містах. Прозорість матеріалу покращує оглядовість пасажирів… Скляні панелі, що застосовуються при виготовленні зупинок, у разі пошкодження не дають гострих уламків і розбиваються на малотравматичні фрагменти за принципом автомобільного скла», — йдеться у повідомленні КМДА.

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