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Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

Строк користування орендованою земельною ділянкою сільгосппризначення закінчився після введення воєнного стану, - ВС вказав, коли договір оренди вважається поновленим

Законодавець у Перехідних положеннях Земельного кодексу передбачив спеціальний випадок поновлення договору оренди земельних ділянок, строк користування щодо яких закінчився після введення воєнного стану.

Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності шляхом визнання його судом недійсним, - Верховний Суд

Оскільки у нормах Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і це суперечить статті 428 ЦК, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК .

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

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  1. В Україні

Київ закупив 30 скляних зупинок на понад 8 млн гривень

12:15, 5 січня 2024
Депутатка Київради розкритикувала тендер на скляні зупинки в умовах війни.
Київ закупив 30 скляних зупинок на понад 8 млн гривень
Джерело фото: Auto24
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Депутат Київської міської ради Ксенія Семенова повідомила про закупівлю комунальним підприємством Київпастранс кількох десятків скляних зупинок громадського транспорту у часи воєнного конфлікту.

«30 нових скляних зупинок, які не дуже захищають від дощу і сонця - чудове рішення під час війни. Тендеру на бетонні укриття, звісно, немає. КМДА продовжує жити своє найкраще життя», – сказала в дописі Семенова.

Цей аукціон, організований для закупівлі павільйонів на суму 8,37 мільйонів гривень, вже відбувся, і переможцем стала компанія «МонтажБуд 77», яка зобов'язана встановити 30 зупинок до кінця 2024 року.

Ці зупинки, згідно з документацією, представляють собою конструкцію з металевим каркасом, скляним дахом та стінками. Проте, у зв'язку з руйнуваннями в Києві через постійні обстріли, депутатка висловила сумніви щодо цілеспрямованості цього вибору в умовах війни.

У міській адміністрації же зазначили, що Київпастранс уклав «страховий договір», який дозволяє резервувати можливість встановлення нових зупинок у разі необхідності. Виготовлення зупинок за таким договором проводиться на запит підприємства.

Щодо безпеки, скляні панелі, використовувані у зупинках, не є загрозою для пасажирів, зазначили у міській адміністрації.

«Такий матеріал є базовим для всіх нових зупинок у Києві та інших українських і європейських містах. Прозорість матеріалу покращує оглядовість пасажирів… Скляні панелі, що застосовуються при виготовленні зупинок, у разі пошкодження не дають гострих уламків і розбиваються на малотравматичні фрагменти за принципом автомобільного скла», — йдеться у повідомленні КМДА.

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