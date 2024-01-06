Які доходи враховуються для призначення субсидії: перелік

Під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

У Пенсійному фонді пояснили, які доходи враховуються для призначення субсидії на оплату комунальних послуг.

Під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Згідно з Постановою № 632 КМУ, до сукупного доходу входять:

зарплати;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсії;

стипендії, за винятком соціальних виплат дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування;

соцвиплати, зокрема пільги на оплату ЖКП або придбання палива;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

кошти, отримані від оренди або продажу майна тощо.

Як нараховується дохід ФОП для отримання субсидії

За даними ПФУ, для фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування, незалежно від доходів до сукупного показника додається дохід, обчислений у розмірах мінімальної зарплати:

один розмір – для 1 групи;

два розміри – для 2 групи;

три розміри – для 3 групи.

«Водночас для таких фізичних осіб-підприємців не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформація про які надається ДПС за запитом органу Пенсійного фонду України. Система оподаткування та групи платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються станом на останній місяць періоду, за який обліковуються доходи», – пояснили в ПФУ.

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