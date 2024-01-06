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  1. В Україні

Що робити при втраті ґаджета: поради кіберполіції

07:56, 6 січня 2024
За втратою ґаджета може слідувати незаконне заволодіння банківськми рахунками та конфіденційною інформацією.
Що робити при втраті ґаджета: поради кіберполіції
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Кіберполіція надає поради щодо втрати гаджетів, таких як смартфони чи планшети, які можуть містити особисті дані користувача. Втрата таких пристроїв може викликати зловмисницькі дії, включаючи незаконний доступ до банківських або конфіденційних даних.

Кіберполіція надає наступні рекомендації для негайних дій:

  • Зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку, щоб заблокувати SIM-карту. Інструкції доступні на офіційних веб-сайтах операторів.
  • Завершіть усі активні сесії у вашому обліковому записі.
  • Змініть паролі до облікових записів Apple ID та Google, соціальних мереж, месенджерів, електронної пошти та онлайн-банкінгу.
  • Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо.
  • В залежності від обставин, заблокуйте або видаліть усі дані на пристрої, керуючись інструкціями від виробника вашого втраченого пристрою.
  • Якщо ви стали жертвою крадіжки, негайно звертайтеся до поліції за номерами 102 чи 112. У разі пошкоджень через злочинну діяльність в Інтернеті, можете подати електронне звернення на веб-сайті кіберполіції за посиланням.

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