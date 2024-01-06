Что делать при потере гаджета: советы киберполиции

За потерей гаджета может следовать незаконное завладение банковскими счетами и конфиденциальной информацией.

Киберполиция предоставляет советы по потере гаджетов, таких как смартфоны или планшеты, которые могут содержать личные данные пользователя. Потеря таких устройств может вызвать злонамеренные действия, включая незаконный доступ к банковским или конфиденциальным данным.

Киберполиция предоставляет следующие рекомендации для немедленных действий:

- Свяжитесь с оператором мобильной связи, чтобы заблокировать SIM-карту. Инструкции доступны на официальных сайтах операторов.

- Завершите все активные сессии в вашей учетной записи.

- Измените пароли к учетным записям Apple ID и Google, социальных сетей, мессенджеров, электронной почты и онлайн-банкинга.

- Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

- В зависимости от обстоятельств, заблокируйте или удалите все данные на устройстве, руководствуясь инструкциями от производителя вашего потерянного устройства.

- Если вы стали жертвой кражи, немедленно обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112. В случае повреждений из-за преступной деятельности в Интернете, можете подать электронное обращение на сайте киберполиции по ссылке.

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