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Взятка за аборт без надлежащих оснований: на Закарпатье будут судить заведующего роддомом

07:37, 6 января 2024
Врач взял 400 долларов взятки за проведение аборта.
Взятка за аборт без надлежащих оснований: на Закарпатье будут судить заведующего роддомом
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Заведующего одним из отделений Ужгородского городского роддома будут судить за вымогательство и получение взятки, сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Отмечается, что врач провел женщине операцию по искусственному прерыванию беременности при отсутствии надлежащих для этого оснований медицинского или немедицинского характера.

Предварительно он потребовал предоставления ему части взятки, остальную часть – после проведения операции.

Общая сумма взятки составила 400 долларов США.

Статья, по которой обвиняют медика, предусматривает такие виды наказания, как штраф, лишение свободы на 3-6 лет или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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