Хабар за аборт без належних підстав: на Закарпатті судитимуть завідувача пологового

Лікар взяв 400 доларів хабаря за проведення аборту.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Завідувача одного з відділень Ужгородського міського пологового будинку судитимуть за вимагання та одержання хабаря, повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Зазначається, що лікар провів жінці операцію зі штучного переривання вагітності за відсутності належних для цього підстав медичного або немедичного характеру.

Попередньо він висловив вимогу про надання йому частини хабара, решту – після проведення операції.

Загальна сума хабаря склала 400 доларів США.

Стаття, за якою звинувачують медика, передбачає такі види покарання, як штраф, позбавлення волі на 3-6 років чи позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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