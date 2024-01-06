Працевлаштуватися та отримати посвідку для іноземців у Литві стане важче: що змінилося

У Литві зроблять більш жорсткими процедури працевлаштування іноземців та видачі дозволів на тимчасове проживання.

Джерело фото: Укрінформ

В Литві вирішили змінити процедури працевлаштування і видачі дозволів на тимчасове проживання для іноземців. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни у п'ятницю, повідомляє LRT.

Зазначається, що в останній час в Литві виникають проблеми з фіктивними компаніями, які надають дозволи на тимчасове проживання іноземцям замість реального працевлаштування. Щоб запобігти нелегальній міграції, влада встановлює новий порядок визначення фіктивних компаній, які недійсно виконують роботу в країні.

За цим новим порядком, якщо компанія буде знайдена з фіктивною діяльністю або без реальної працевлаштовуючої діяльності, вона може бути позбавлена права запрошувати іноземців на роботу на протязі шести місяців.

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте зазначила: «Зростання потоків трудової міграції створює серйозні виклики. Реагуючи на сучасні міграційні процеси у світі та зміну геополітичної ситуації в регіоні, ми повинні забезпечити, щоб імміграційними процедурами в нашій країні не зловживали».

У разі виявлення того, що компанія не може працевлаштовувати іноземців, заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання або перебування не буде прийнято.

Зміни також стосуються процесу затвердження зовнішніх провайдерів послуг, які допомагають в оформленні документів для іноземців. Тепер це буде робитися міністром внутрішніх справ власним наказом, у попередньому порядку це робив Департамент міграції.

На даний момент зовнішні провайдери послуг існують у 34 країнах, а минулого року до Литви на роботу прибуло 50 тисяч іноземців, переважно з Білорусі, Узбекистану, України та Киргизстану.

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