Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна

Депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

У Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара, - вони є незначними

НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі, - заступник голови Нацбанку.

Був внесений до системи «Шлях» як водій, але нервував та не зміг пояснити вміст вантажу, - суд розглянув справу про відмову у перетині кордону

Рішення про те, чи підтвердила особа мету поїздки оцінюється виключно посадовою особою Державної прикордонної служби, - позиція суду.

ВККС у 2024 році: які виклики доведеться долати Комісії у новому році

Криза в керівництві, безліч кадрових процедур, вимоги і тиск як ззовні, так і з середини.

Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

  1. У світі

Працевлаштуватися та отримати посвідку для іноземців у Литві стане важче: що змінилося

07:19, 6 січня 2024
У Литві зроблять більш жорсткими процедури працевлаштування іноземців та видачі дозволів на тимчасове проживання.
Працевлаштуватися та отримати посвідку для іноземців у Литві стане важче: що змінилося
Джерело фото: Укрінформ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

В Литві вирішили змінити процедури працевлаштування і видачі дозволів на тимчасове проживання для іноземців. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни у п'ятницю, повідомляє LRT.

Зазначається, що в останній час в Литві виникають проблеми з фіктивними компаніями, які надають дозволи на тимчасове проживання іноземцям замість реального працевлаштування. Щоб запобігти нелегальній міграції, влада встановлює новий порядок визначення фіктивних компаній, які недійсно виконують роботу в країні.

За цим новим порядком, якщо компанія буде знайдена з фіктивною діяльністю або без реальної працевлаштовуючої діяльності, вона може бути позбавлена права запрошувати іноземців на роботу на протязі шести місяців.

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте зазначила: «Зростання потоків трудової міграції створює серйозні виклики. Реагуючи на сучасні міграційні процеси у світі та зміну геополітичної ситуації в регіоні, ми повинні забезпечити, щоб імміграційними процедурами в нашій країні не зловживали».

У разі виявлення того, що компанія не може працевлаштовувати іноземців, заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання або перебування не буде прийнято.

Зміни також стосуються процесу затвердження зовнішніх провайдерів послуг, які допомагають в оформленні документів для іноземців. Тепер це буде робитися міністром внутрішніх справ власним наказом, у попередньому порядку це робив Департамент міграції.

На даний момент зовнішні провайдери послуг існують у 34 країнах, а минулого року до Литви на роботу прибуло 50 тисяч іноземців, переважно з Білорусі, Узбекистану, України та Киргизстану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду