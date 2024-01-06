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Трудоустроиться и получить вид на жительство для иностранцев в Литве станет труднее: что изменилось

07:19, 6 января 2024
В Литве сделают более жесткими процедуры трудоустройства иностранцев и выдачи разрешений на временное проживание.
Трудоустроиться и получить вид на жительство для иностранцев в Литве станет труднее: что изменилось
Источник фото: Укринформ
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В Литве решили изменить процедуры трудоустройства и выдачи разрешений на временное проживание для иностранцев. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны в пятницу, сообщает LRT.

Отмечается, что в последнее время в Литве возникают проблемы с фиктивными компаниями, которые предоставляют разрешения на временное проживание иностранцам вместо реального трудоустройства. Чтобы предотвратить нелегальную миграцию, власти устанавливают новый порядок определения фиктивных компаний, которые недействительно выполняют работу в стране.

По этому новому порядку, если компания будет найдена с фиктивной деятельностью или без реальной трудоустраивающей деятельности, она может быть лишена права приглашать иностранцев на работу в течение шести месяцев.

Министр внутренних дел Агне Билотайте отметила: "Рост потоков трудовой миграции создает серьезные вызовы. Реагируя на современные миграционные процессы в мире и изменение геополитической ситуации в регионе, мы должны обеспечить, чтобы иммиграционными процедурами в нашей стране не злоупотребляли".

В случае выявления того, что компания не может трудоустраивать иностранцев, заявление на получение разрешения на временное проживание или пребывание не будет принято.

Изменения также касаются процесса утверждения внешних провайдеров услуг, которые помогают в оформлении документов для иностранцев. Теперь это будет делаться министром внутренних дел собственным приказом, в предыдущем порядке это делал Департамент миграции.

На данный момент внешние провайдеры услуг существуют в 34 странах, а в прошлом году в Литву на работу прибыло 50 тысяч иностранцев, преимущественно из Беларуси, Узбекистана, Украины и Кыргызстана.

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