Какие доходы учитываются для назначения субсидии: список

При исчислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

В Пенсионном фонде объяснили, какие доходы учитываются для назначения субсидии на оплату коммунальных услуг.

При исчислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Согласно Постановлению № 632 КМУ, в совокупный доход входят:

зарплаты;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсии;

стипендии, за исключением социальных выплат детям-сиротам, лишенным родительской опеки;

соцвыплаты, в том числе льготы на оплату ЖКУ или приобретение топлива;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

средства, полученные от аренды или продажи имущества и т.п.

Как начисляется доход ФЛП для получения субсидии

По данным ПФУ, для физических лиц – предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, независимо от доходов к совокупному показателю прибавляется доход, исчисленный в размерах минимальной зарплаты:

один размер – для 1 группы;

два размера – для 2 группы;

три размера – для 3 группы.

«В то же время, для таких физических лиц-предпринимателей не учитывается доход, полученный самозанятым лицом, и доход от осуществления предпринимательской деятельности, информация о которых предоставляется ГНС по запросу органа Пенсионного фонда Украины. Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы», – объяснили в ПФУ.

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