Щойно законопроект про мобілізацію буде готовим на рівні комітету, він може бути винесений на голосування, — Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради зазначив, що обговорення законопроекту триватиме 3-4 дні.

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Новий законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на голосування до зали парламенту одразу після підготовки на рівні комітету. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виданню Інтерфакс-Україна.

"Це залежатиме від рішення комітету. Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного вирішення, і щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал", - сказав Стефанчук.

Він уточнив, що робота з підготовки законопроєкту в профільному комітеті відбувається в закритому режимі, але про всі основні рішення суспільству буде повідомлено. Беруть у цьому участь Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров, представники всіх фракцій і груп Верховної Ради, які на професійному рівні обговорюють ці питання.

"Наскільки я поінформований, це обговорення триватиме три-чотири дні. Всього – понад 160 питань. Дуже сподіваюся на ефективність цієї роботи, в результаті якої будуть напрацьовані рішення, спрямовані на забезпечення перемоги України", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років.

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції.

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