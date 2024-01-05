Как только законопроект о мобилизации будет готов на уровне комитета, он может быть вынесен на голосование, — Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады отметил, что обсуждение законопроекта будет продолжаться 3-4 дня.

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Новый законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование в зал парламента сразу после подготовки на уровне комитета. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук изданию Интерфакс-Украина.

"Это будет зависеть от решения комитета. Очень надеюсь, что при обсуждении стороны найдут ответы на все эти вопросы, придут к разумному решению, и как только законопроект будет готов на уровне комитета, думаю, у него есть все перспективы попасть сразу в зал", - сказал он. Стефанчук.

Он уточнил, что работа по подготовке законопроекта в профильном комитете проходит в закрытом режиме, но обо всех основных решениях обществу будет сообщено. Участвуют в этом Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров, представители всех фракций и групп Верховной Рады, которые на профессиональном уровне обсуждают эти вопросы.

"Насколько я проинформирован, это обсуждение продлится три-четыре дня. Всего - более 160 вопросов. Очень надеюсь на эффективность этой работы, в результате которой будут наработаны решения, направленные на обеспечение победы Украины", - добавил Стефанчук.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что этот законопроект содержит нормы, противоречащие Конституции.

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