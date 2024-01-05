Украинцы смогут получить гранты на обучение: Правительство согласовало новую систему финансирования высшего образования

Реформа предусматривает перезагрузку льготных кредитов, которые должны выдавать банки.

Источник фото: Правительственный портал

Правительство Украины планирует начать реформу высшего образования в 2024 году, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Главная цель реформы заключается в расширении возможностей доступа студентов к государственной поддержке в образовании.

"Сегодня принимаем законопроект, который предусматривает, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также на контрактной форме обучения", - сказал Шмыгаль.

Система государственного заказа будет предусматривать полностью бесплатное обучение для студентов за счет государственных средств. Одновременно, новая модель государственных грантов будет направлена на полное или частичное покрытие расходов на обучение.

Так, гранты будут двух форматов: полностью и частично покрывающие обучение. Размер гранта будет определяться по результатам ВНО/НМТ.

В имеющемся состоянии около 60% студентов получают образование на контрактных условиях. Однако, по словам Шмыгаля, цель реформы заключается в укреплении поддержки, предоставляемой государством, в частности, в том, чтобы более 60% студентов имели возможность воспользоваться различными видами государственной поддержки в сфере образования.

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