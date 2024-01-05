Женщина пожаловалась на водителя такси, считая, что он не хочет говорить с ней на украинском, — он оказался глухонемым

В Житомире пассажирка пожаловались на глухонемой таксиста за отказ говорить на украинском языке.

В Житомире пассажирка такси пожаловалась в службу поддержки на водителя, который не разговаривал с ней на украинском языке. Как оказалось, мужчина был глухонемым, что было указано в его профиле в приложении такси. Об этой истории пишут в Телеграм-каналах.

"Ваш водитель нарушил закон "о языке", то есть отказывался общаться со мной на государственном языке. Я считаю это хамством и преступлением", - сообщила в поддержку женщина.

На возмущение пассажирки водитель также не отреагировал, в связи с чем она потребовала уволить таксиста и угрожала передать данные об инциденте в полицию.

В службе поддержки женщине ответили следующее: "Мы сожалеем, что у вас не сложилась коммуникация с водителем. Просим обратить внимание, что при заказе такси было указано, что вас обслужит водитель с нарушением слуха. Он не говорит ни на одном языке".

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